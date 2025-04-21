Матч Аль-Хиляль – Аль-Шабаб начнется уже в 18:55 по киевскому времени. Стоит отметить, что украинец Георгий Бущан не оказался даже на скамейке запасных – все из-за лимита на легионеров в стартовом составе (не более 6). Интересно, что экс-динамовцу не нашлось места в заявке уже в третьей игре подряд.

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Стартовый состав Аль-Хиляль: Буну – Канселу, Аль-Болеахи, Тамбакти, Лоди – Невеш, Милинкович-Савич – Кайо Сезар, Малком, Аль-Давсари – Митрович.

Стартовый состав Аль-Шабаб: Аль-Муаюф – Аль Тани, Аль Швирех, Худт, Ренан – Аль Джувайр, Бонавентура – Поденсе, Гуанка, Феррейра-Карраско – Амдалла.

Добавим, что Аль-Хиляль пока занимает второе место с 61 очком в активе, отставая от первого Аль-Иттихада на 4 балла. Аль-Шабаб с 50 пунктами на шестой позиции.

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