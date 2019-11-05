Бущан назвал три топ-клуба, с которыми хотел бы сыграть в Лиге чемпионов

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан рассказал, с какими тремя грандами европейского футбола он хотел бы сыграть в Лиге чемпионов.

"Я хотел бы сыграть с Ювентусом или Барселоной. А еще – с Ливерпулем", – сказал Бущан во время автограф-сессии с болельщиками киевского клуба.

Бущан: Надеюсь, что буду играть в основе Динамо до зимнего перерыва

Напомним, после травмы Дениса Бойко Бущан стал основным вратарем Динамо. В 9 матчах, которые Бущан сыграл за Динамо в этом сезоне, он пропустил 3 гола. После 13 туров УПЛ "бело-синие" занимают второе место в турнирной таблице, а также претендуют на выход в плей-офф Лиги Европы.

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