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Бущан назвал три топ-клуба, с которыми хотел бы сыграть в Лиге чемпионов

10:24 89 Читати українською
Бущан назвал три топ-клуба, с которыми хотел бы сыграть в Лиге чемпионов
Георгий Бущан / ФК Динамо

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан рассказал, с какими тремя грандами европейского футбола он хотел бы сыграть в Лиге чемпионов.

"Я хотел бы сыграть с Ювентусом или Барселоной. А еще – с Ливерпулем", – сказал Бущан во время автограф-сессии с болельщиками киевского клуба.

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Напомним, после травмы Дениса Бойко Бущан стал основным вратарем Динамо. В 9 матчах, которые Бущан сыграл за Динамо в этом сезоне, он пропустил 3 гола. После 13 туров УПЛ "бело-синие" занимают второе место в турнирной таблице, а также претендуют на выход в плей-офф Лиги Европы.

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Барселона Барселона Динамо Киев Динамо Киев Ливерпуль Ливерпуль Ювентус Ювентус Георгий Бущан Георгий Бущан
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