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Бущан назвал самый сложный матч в карьере – Динамо и его фанаты предпочли бы забыть ту игру

08:00 40 Читати українською
Бущан назвал самый сложный матч в карьере – Динамо и его фанаты предпочли бы забыть ту игру
Георгий Бущан с фанатом / ФК Динамо

Голкипер Динамо Георгий Бущан с неприятностью вспоминает поединок Лиги Европы против шведского Мальме, который завершился поражением киевлян со счетом 3:4.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберг
57’ Эрдаль Ракип
90+6’ Маркус Розенберг
 
Виталий Миколенко 18’
Виктор Цыганков 39’
Сергей Сидорчук 65’
Беньямин Вербич 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Виталий Миколенко
39’ Виктор Цыганков
48’ Маркус Розенберг
57’ Эрдаль Ракип
65’ Сергей Сидорчук
77’ Беньямин Вербич
90+6’ Маркус Розенберг

"Самый сложный матч? Наверное, это всем известный матч с Мальме. Он наложил отпечаток, выделю его.

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Из нападающих больше всего мне запомнился Маркус Розенберг (нападающий Мальме – прим.), который в своем прощальном матче на домашнем стадионе забил мне два гола", – рассказал Бущан официальному сайту киевского клуба.

Напомним, Динамо прекратило выступления в Лиге Европы после группового этапа, не сумев выйти из группы. В плей-офф пробились Мальме и Копенгаген. К слову, как раз после того матча в Швеции Артем Беседин провалил допинг-тест, после чего получил год дисквалификации.

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Теги
Лига Европы Лига Европы 2019/20 Мальме - Динамо Киев Маркус Розенберг Маркус Розенберг Георгий Бущан Георгий Бущан Динамо Киев Динамо Киев Мальме Мальме
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