Бущан назвал самый сложный матч в карьере – Динамо и его фанаты предпочли бы забыть ту игру

Голкипер Динамо Георгий Бущан с неприятностью вспоминает поединок Лиги Европы против шведского Мальме, который завершился поражением киевлян со счетом 3:4.

"Самый сложный матч? Наверное, это всем известный матч с Мальме. Он наложил отпечаток, выделю его.

Бущан надеется на вызов в сборную Украины перед Евро – пока Шевченко игнорирует голкипера Динамо

Из нападающих больше всего мне запомнился Маркус Розенберг (нападающий Мальме – прим.), который в своем прощальном матче на домашнем стадионе забил мне два гола", – рассказал Бущан официальному сайту киевского клуба.

Напомним, Динамо прекратило выступления в Лиге Европы после группового этапа, не сумев выйти из группы. В плей-офф пробились Мальме и Копенгаген. К слову, как раз после того матча в Швеции Артем Беседин провалил допинг-тест, после чего получил год дисквалификации.

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано