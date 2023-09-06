"Самый длинный переезд в начале сезона? 23 часа. Это мы летели в Салоники (на игру с Арисом – прим.).

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Ехали в Черновцы, потом автобусом в Румынию. Честно, я уже не помню что и куда", – поделился Бущан в комментарии "вЗбірна".

Заметим, что даже такие долгие переезды не помешали киевлянам пройти Арис в квалификации Лиги конференций. Впрочем, непреодолимым препятствием для Динамо стал Бешикташ, который выбил "бело-синих" в шаге от группового этапа турнира.

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