Бущан назвал самое длинное путешествие Динамо на матч еврокубков – на дорогу ушли почти сутки
Голкипер Динамо Георгий Бущан вспомнил одно из самых сложных путешествий делегации киевского клуба.
"Самый длинный переезд в начале сезона? 23 часа. Это мы летели в Салоники (на игру с Арисом – прим.).
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Ехали в Черновцы, потом автобусом в Румынию. Честно, я уже не помню что и куда", – поделился Бущан в комментарии "вЗбірна".
Заметим, что даже такие долгие переезды не помешали киевлянам пройти Арис в квалификации Лиги конференций. Впрочем, непреодолимым препятствием для Динамо стал Бешикташ, который выбил "бело-синих" в шаге от группового этапа турнира.
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