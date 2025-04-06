"Повезло 100%, но я скажу, почему. Там ковид, там то. Был шанс, и я его использовал. В сборной конкуренцию ты можешь проиграть только игрой за клуб. Почему сейчас в сборной играет большинство игроков из Шахтера? Потому что уровень чемпионата, уровень команды.

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Не смотрят по чемпионату – смотрят по еврокубкам. Если бы Динамо прилично играло в Лиге Европы, выигрывало, то я уверен, что больше игроков выступало бы за сборную", – сказал Бущан в интервью YouTube-каналу Игорь Цыганик.

Напомним, дебютный поединок за национальную сборную Украины Георгий Бущан провел в 2020 году в товарищеском матче против Франции (1:7). Сейчас киевское Динамо лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе подопечных Александра Шовковского 54 очка после 22-х туров.

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