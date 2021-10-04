"Насколько важно было не проиграть Шахтеру в психологическом плане? Настраивались на это. Не получилось выиграть, но одно очко тоже в копилку.

Боевой мир в видеообзоре матча Динамо – Шахтер

Относительно грубости, которая была в Суперкубке... Это уже прошлое, поэтому я это комментировать не буду. В этом матче все было нормально", – сказал Бущан в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, безголевая ничья позволила Динамо сохранить отрыв от Шахтера в 3 очка.

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