"Мы с самого начала договорились не афишировать свою помощь. Можно много говорить, красить себе щеки в сине-желтые цвета и одевать патриотические ленты, но не сделать ничего. А можно делать добрые дела тихо.

"Мне жаль россиян": Бущан высмеял рабскую сущность оккупантов

Ребята, которым мы помогаем, это знают. Кроме нашего фонда, армии помогает очень много людей – например Тарас Михалик, с которым я близко дружу. Мы приобрели машину для разведывательного батальона, закупили бронежилеты и тепловизоры, индивидуальные аптечки и медикаменты. Кроме того, работаем над вопросом помощи детям, пострадавшим от российской агрессии. Дети ведь – это наше будущее.

Вся наша страна борется не за какого-то политика, мы боремся за свою землю. На нашу землю пришли враги. Мне очень жаль всех пострадавших ребят. Я был в киевском госпитале, но еще до полномасштабной войны. Без слез на это смотреть невозможно, а эмоции сложно описать словами. Люди, ушедшие воевать за нашу страну, вызывают у меня огромную гордость и уважение. Это наши супергерои.

Каждый день ты ложишься спать и просыпаешься, думая о том, что происходит в других украинских городах. Но я уверен в наших соотечественниках, потому что нашу страну просто так не сломать. Можно завоевать любую территорию, но не Украину и не украинский народ", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, Георгий вместе с партнерами по национальной команде создал фонд гуманитарной и военной помощи Украине.

Россия напала на Украину: Де Дзерби уходит из Шахтера, Вирт продал главный трофей карьеры, сильные слова Реброва (LIVE)