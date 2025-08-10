Георгий Бущан может вскоре покинуть саудовский клуб, сообщает Okaz. Клуб получил запрос об аренде 31-летнего голкипера на один сезон.

Бущан официально получил нового тренера в Аль-Шабабе – легендарного Терима заменил обладатель Кубка Испании

Этот шаг входит в планы нового главного тренера Иманоля Альгуасиля, который стремится усилить команду опытными игроками с богатыми достижениями.

Георгий Бущан присоединился к Аль-Шабабу в январе 2025 года, перейдя из Динамо за 3 миллиона евро. В прошлом сезоне он сыграл в 39 матчах, из них в 9 сохранил свои ворота на замке.

