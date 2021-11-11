Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал историю с Георгием Бущаном перед матчем против Болгарии.

"Жора – такой парень, что может любого опытного игрока успокоить.

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Гуляли по Одессе – конечно, красиво. Видели аллею звезд – там писатели, певцы – и шутили над ним, где его звезда. Он сказал, что в будущем все будет", – сказал Ярмола для Youtube-канала УАФ.

Напомним, вратарь Динамо Георгий Бущан родом из Одессы. Сегодня, 11 ноября, на стадионе Черноморец национальная команда Украины проведет товарищескую встречу с болгарами. Стартовый свисток раздастся в 19:30.

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