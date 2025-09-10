Новичок Полесья Георгий Бущан мог вернуться в Динамо, но киевляне сделали ставку на Руслана Нещерета.

– Бущана отпустили из Динамо, потому что он хотел поиграть где-то, а он возвращается через год к конкуренту Динамо в УПЛ Это выглядит хуже, чем переходы из Реала в Барселону или в Милан из Интера и наоборот.

– Из того что мне удалось узнать, это было решение руководства Аль-Шабаба. С принцами на Востоке не спорят. Тренер саудовской команды Иманоль Альгуасиль узнал об этом переходе чуть ли не из интернета. Сам Бущан тоже так узнал об этом.

Экс-вратарь сборной Украины прокомментировал неожиданное возвращение Бущана в УПЛ: "Ему уже надоело там"

Это было уже когда трансферное окно в Европе было закрыто. Представители Бущана обратились сначала в Динамо, чтобы узнать есть ли возможность взять Георгия в аренду.

Руководители киевлян посоветовались с тренером вратарей Михаилом Михайловым и было общее мнение, что можно это сделать, но такой ход может плохо повлиять на Руслана Нещерета в психологическом плане, который только начал набираться опыта.

Из-за этого Георгию пришлось искать другой клуб и тут первым сориентировалось Полесье. Поэтому я, с учетом такой информацию, глобальной измены здесь не вижу, – заявил журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

Напомним, что Бущан перешел в Аль-Шабаб в январе 2025 года. За 31-летнего вратаря саудовский клуб заплатил Динамо 3 млн евро.

"Селезнев, Коноплянка и Шевченко": выбор Ротаня, Хацкевич уже как дома, 6:0 от юношей – ЭКСКЛЮЗИВ с базы Полесья