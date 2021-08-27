"Эта проблема периодически беспокоила меня в течение года. День поболит, на следующий день отпускает. Старался не обращать внимания. Острую боль почувствовал после возвращения в Киев после товарищеской игры с Интером. Спину вправили и отпустило, но в игре с Ингульцом почувствовал дискомфорт в пояснице.

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Записался на МРТ. Там уже обнаружили обострение межпозвоночной грыжи. Такая беда случается у каждого 4-5 спортсмена. Сейчас нужно дать паузу, чтобы она немного успокоилась. Ничего страшного, срочная операция не нужна. К сожалению, придется пропустить определенный период времени. Надеюсь, со следующей недели начну работать в общей группе. Пока закачиваю спину.

А относительно сборной Украины... К сожалению, я не тренировался в общей группе. Не тренироваться десять дней и ехать на другой день играть, думаю, это сложно", – сказал Бущан в комментарии Fanday.

Напомним, "сине-желтые" уже 1 сентября сыграют против Казахстана в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

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