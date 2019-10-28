toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - КАРПАТЫ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Бущан интересно сравнил матчи Динамо против Карпат и Копенгагена

08:24 78 Читати українською
Бущан интересно сравнил матчи Динамо против Карпат и Копенгагена
Георгий Бущан / фото: ФК Динамо

Голкипер Динамо Георгий Бущан прокомментировал неожиданную ничью в матче 12-го тура УПЛ против Карпат.

49’ Беньямин Вербич
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямин Вербич
85’ Артем Шабанов

"Все видели разницу между матчем против Копенгагена и против Карпат. Копенгаген хорошо играл, а игроки Карпат хорошо оборонялись.

Динамо – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор матча

Я не видел эпизода с игрой рукой в штрафной львовян, только в раздевалке в повторе. Но как сказал арбитр, игрок находился очень близко и не мог убрать руку. Если рука была, то почему не поставить пенальти?", – поделился Бущан в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо на последних минутах упустило победу над Карпатами (1:1) из-за автогола Шабанова.

Динамо – Карпаты: Шабанов преподносит дары, вратарь Шахтера компенсирует потерю очков, судейский скандал и чуть мистики

blog_ava
"Да пошли вы", – Джака жестко ответил фанатам Арсенала, которые освистали его после замены в игре с Кристал Пэлас
06:30
114
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Карпаты Карпаты Копенгаген Копенгаген Динамо Киев - Карпаты Георгий Бущан Георгий Бущан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
10
час
:
29
мин
Парма
20:00
Верона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук