Бущан интересно сравнил матчи Динамо против Карпат и Копенгагена

Голкипер Динамо Георгий Бущан прокомментировал неожиданную ничью в матче 12-го тура УПЛ против Карпат.

"Все видели разницу между матчем против Копенгагена и против Карпат. Копенгаген хорошо играл, а игроки Карпат хорошо оборонялись.

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Я не видел эпизода с игрой рукой в штрафной львовян, только в раздевалке в повторе. Но как сказал арбитр, игрок находился очень близко и не мог убрать руку. Если рука была, то почему не поставить пенальти?", – поделился Бущан в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо на последних минутах упустило победу над Карпатами (1:1) из-за автогола Шабанова.

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