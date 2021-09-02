"Мне хотелось бы попробовать себя в Европе. Какие чемпионаты предпочитаю? Прежде всего Англия, но мне нравятся также Италия и Германия.

Бущан самокритично оценил свою игру за Украину на Евро-2020

Клубы? В детстве болел за Барселону, затем поддерживал Буффона и симпатизировал Ювентусу. Шахтер? Исключено ", – цитирует Бущана dynamo.kiev.ua.

Напомним, Георгий является воспитанником Динамо. Последние два сезона Бущан получил статус основного голкипера киевского клуба, что позволило ему пробиться в сборную Украины. Именно 27-летний вратарь "бело-синих" был основным на Евро-2020.

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