“Необычная линия обороны? Не хочется оправдываться. Команда проиграла 1:3, мы сыграли плохо на стандартах. Плюс я в моменте со вторым голом, наверное, дезориентировал Жору Бущана. Нужно было или не идти на мяч вообще, или играть.

Польша – Украина – 3:1 – видео голов и обзор матча

Сами пропустили 3 мяча, много ошибались. Один отыграли, хотели добавить во втором тайме, но Польша хорошо оборонялась. У них было не так много моментов, но на стандартах забили из-за наших ошибок. Залетело все у них, удача точно была на их стороне. Лучше проиграем сейчас, а в группе Евро выиграем все матчи и выйдем в плей-офф. На победу мы точно не наиграли, но, думаю, сделаем правильные выводы.

Тренеры попросили обратить внимание на стандарты, свои ошибки. Осталась одна игра перед официальным стартом. Нужно хорошо подготовиться.

После матча в телефон даже не заходил, потому что знаю – будет много критики, не только в мою сторону. Но это уже работа, мы привыкли к этому. Проигрывать очень обидно, потому что мы представляем нашу страну. Играем не только за сборную, но и парней, которые нас защищают. Очень хотим их порадовать, но на этот раз не получилось", – рассказал Бондарь в комментарии ВЗБІРНА.

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