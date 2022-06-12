Вратари сборной Украины Андрей Лунин и Георгий Бущан не забыли попрощаться с Андреем Пятовым, решившим завершить выступления на международной арене.

"Легенда. Благодарю тебя за все, за помощь, за советы и поддержку. Еще смотрел по телевизору за твоей игрой, а теперь счастлив, что знаком с тобой и мог работать вместе. Удачи на новом этапе твоей жизни", – написал Лунин в своем Instagram.

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Бущан же был менее многословен: "Спасибо за замечательную историю в сборной. Все остальное ты знаешь", добавив мем, изображающий печаль из-за ухода Пятова из сборной Украины.

Напомним, матч против Армении стал последним для Андрея Пятова в составе сборной Украины. В общей сложности, он провел 102 поединка за "сине-желтых", в 47 из них удержал ворота сухими, что является рекордом.

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