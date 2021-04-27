"Эмоции переполняют настолько, что сейчас вроде легкое опустошение есть. У нас хороший тренер, а команда показала свои лучшие качества. Первые слова Мирчи Луческу были сказаны еще раньше. Мы знали, что станем чемпионами, еще после Суперкубка.

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Символично ли то, что первый матч во главе Динамо Луческу провел с полотенцем на голове? Дождь и тогда был, и сейчас (в матче против Ингульца – прим.), и с Шахтером. Нужен ли дождь в финале Кубка Украины? Надо хорошо подготовиться к нему. Дождь или не дождь – это не играет роли", – поделился Бущан в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, Динамо разгромило Ингулец со счетом 5:0 и досрочно стало чемпионом Украины. После 23-х туров киевляне опережают Шахтер на 14 пунктов.

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