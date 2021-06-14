"К сожалению, не получилось дотянуть и вытащить этот матч. Ничего страшного, не падаем духом. У нас еще два матча в группе. Показали хорошую достойную игру, дали бой. С большими надеждами смотрим в будущее.

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Вас можно назвать героем матча – сделали много сейвов? Это смотря с какой стороны посмотреть. Не считаю себя героем. Не хватило нам, наверное, в конце немного внимания. Но мы не теряем веру. Готовимся к следующим матчам с повышенной концентрацией.

Нервозность из-за давления трибун? Я этого не чувствовал. Конечно, в первые минуты нужно было справиться с давлением. Нидерланды хорошо контролировали мяч, мы хорошо передвигались, пытались найти свой момент. В целом доволен игрой команды.

Конечно, мы ставим максимальные задачи, максимальные цели. К сожалению, сегодня не получилось концовка. Верю в команду и в наше будущее Евро", – сказал Бущан в эфире ТК Футбол.

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