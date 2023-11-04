"Что происходит? Немного попали в кризис. Возможно, молодым ребятам не хватает опыта. Не хватает опытных игроков. Такое бывает. Я раньше думал, что было плохо, но бывает еще хуже.

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У нас уже были неудачные сезоны. Жизнь на этом не заканчивается, будем играть дальше и биться за нашу эмблему, бело-синий цвет и болельщиков.

Мне жаль, что Луческу так ушел. Он много нам дал, но время немного изменилось, команду покинули около 15 опытных игроков. Начались изменения. К сожалению, такой результат. Это и побудило его уйти.

Футболисты плавили своего тренера? Скажите мне, пожалуйста, как можно играть за Динамо и плавить тренера? Я этого не понимаю. За нас болеет большая часть страны, мы чувствуем поддержку в каждом городе. Мы с детства играем в академии. Каждый турнир, в котором участвуем, нам необходимо выигрывать. У нас одна задача – побеждать. Юношеская это команда или первая. Кого мы можем плавить? Мы только себя можем плавить. Но никак не тренера или кого-то другого.

Результата нет, но по игре мы ни одного матча не проиграли. Были ошибки. Мы не доигрывали, за что нас наказывали. Пошел какой-то нефарт. Мы на каждую игру настраиваемся, разговариваем, поддерживаем друг друга, но что-то не идет.

Турнирная таблица сейчас шокирует. Я рассчитывал на более легкий старт. Опускать руки мы не будем, мы все-таки Динамо. Будем настраиваться. Надо эту красную линию перейти уже, за ней всегда белая. Рассчитываю, что удача повернется к нам лицом и все будет хорошо", – сказал Бущан в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Динамо после 13-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на седьмой строчке, набрав 16 очков.

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