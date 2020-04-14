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Бущан – о конкуренции с Бойко: Мы не обязаны быть друзьями

09:21 100 Читати українською
Бущан – о конкуренции с Бойко: Мы не обязаны быть друзьями
Георгий Бущан / Фото ФК Динамо

Голкипер Динамо Георгий Бущан рассказал о своем соперничестве с другим вратарем киевлян Денисом Бойко.

"Отношения с Бойко? Абсолютно нормальные, рабочие. Мы не обязаны быть друзьями или врагами.

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Вратаря на игру выбирает тренер, поэтому обижаться друг на друга не стоит. Мне повезло, что у меня есть такой конкурент, мы держим друг друга в тонусе", – цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, из-за травмы Бойко пропустил часть сезона осенью, после чего чаще стал оказываться на скамейке запасных.

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Динамо Киев Динамо Киев Георгий Бущан Георгий Бущан Денис Бойко Денис Бойко
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