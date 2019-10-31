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Бущан – о голе Степаненко: Завтра буду качать кисти

00:59 39 Читати українською
Бущан – о голе Степаненко: Завтра буду качать кисти
Георгий Бущан / ФК Динамо

Вратарь Динамо Георгий Бущан прокомментировал победу над Шахтером в 1/8 финала Кубка Украины.

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Сегодня у нас все прекрасно сыграли. Была командная игра. Первый тайм показал, что мы можем не только на равных играть с Шахтером, но даже лучше. Это хорошая команда, но сегодня заряженности у нас было больше. С таким соперником всегда приятно играть. Они и сами играют, и дают играть тебе.

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Была максимальная концентрация – это кубковая встреча. У нас были все возможности довести дело до конца раньше, но мы ими не воспользовались. Гол Сидорчука? Видел, что мяч в сетке и побежал радоваться. Не мог рассмотреть.

В эпизоде ​​с голом Степаненко я прыгнул, но не получилось добраться до мяча. Завтра буду качать кисти. Думал, что будет два тайма по 15 минут. Пенальти не тренировали. И так знаем, куда они все бьют. Хорошо, что получилось забить в экстра-тайме. С положительными эмоциями будем готовиться к следующим матчам.

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Для меня Попов – это не новый игрок. Мне приятно с ним играть. Ребята отдаются. Стараюсь ими управлять, они ко мне прислушиваются. Поздравили Дениса в раздевалке.

Выиграем ли мы теперь Кубок? Трудный вопрос. Дальше есть еще этапы. Нужно настраиваться на все матчи, как на сегодняшний", – цитирует Бущана Динамомания.

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