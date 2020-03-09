Бущан – о дисквалификации Беседина: Это был форс-мажор – так сошлись звезды

Голкипер Динамо Георгий Бущан прокомментировал дисквалификацию форварда Артема Беседина, в организме которого нашли запрещенные вещества.

"Это для нас потеря, но у нас есть футболисты, которые могут заполнить ее. История Беседина очень печальная. Поэтому я ему желаю здоровья и вдохновения, и чтобы этот год пролетел, как один день.

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Проверяю ли я, что дает врач? Это был форс-мажор. Такое случается редко. Просто так сошлись звезды", – сказал Бущан в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Беседин получил дисквалификацию на один год. Врач Динамо вместо таблетки от головной боли по ошибке дал ему препарат, в котором действующим веществом был фонтурацетам.

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