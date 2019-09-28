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Бурсаспор с Селезневым победил и вышел на 1 место в таблице

22:26 7 Читати українською
Бурсаспор с Селезневым победил и вышел на 1 место в таблице
Евгений Селезнев / ФК Бурсаспор

Евгений Селезнев сыграл за Бурсаспор, а его команда победила Эрзурум.

Турция. Первая лига, 6 тур

Бурсаспор – Эрзурум – 1:0

Гол: Диарра, 14

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Бурсаспор в матче 6 тура второго турецкого дивизиона дома принимал Эрзурум. Евгений Селезнев вышел на поле на 77-й минуте и не стал джокером для своей команды.

Единственный гол во встрече был забит на 14-й минуте усилиями молодого защитника Мамаду Диарра. Таким образом, Бурсаспор возглавил турнирную таблицу, набрав 12 очков.

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Евгений Селезнев Евгений Селезнев Бурсаспор Бурсаспор Турция Эрзурум Эрзурум Украинцы за рубежом
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