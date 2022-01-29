Кубок африканских наций, 1/4 финала

Буркина-Фасо – Тунис – 1:0

Гол: Уаттара Д., 45+3

Если бы не сложная травма, форвард Шахтера Лассина Траоре также был частью одной из сенсаций нынешнего КАН. В конце концов Буркина-Фасо и без него прекрасно справляется.

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Букмекеры считали Тунис фаворитом этого четвертьфинала, но "орлы Карфагена" не торопились оправдывать этот статус. Первый тайм был за Буркина-Фасо. Полностью. "Жеребцы" играли гораздо активнее и создавали больше моментов. Не хватало только голов. Открыть счет удалось уже в компенсированное время. Данго Уаттара начал забег на фланге вблизи центральной линии. Уже в штрафной он шатнул двух защитников и легко отправил мяч в ворота.

После перерыва Тунис заиграл активнее. Хотя, возможно, Буркина-Фасо стала больше оглядываться на результат. Номинальные гости давили, но реальными моментами это не завершалось. Дважды в игру вмешивался VAR. Сначала рефери не назначил пенальти в ворота "жеребцов", но вскоре оставил их в меньшинстве. Данго Уаттара отмахнулся от соперника и получил красную. Автор гола оставил свою сборную в меньшинстве на последние минуты. Автор гола добавил интриги на последние минуты. Но Буркина-Фасо выстояла и сыграет в полуфинале КАН. Соперником станет победитель пары Сенегал – Экваториальная Гвинея.