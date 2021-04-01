"Насколько ухудшились шансы сборной Украины на выход на чемпионат мира? Сейчас они на порядок ниже, чем после первого отборочного поединка с Францией.

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А нам ведь предстоит еще визит на искусственное поле в Казахстан, а также – матчи с Боснией и Герцеговиной. Боснийцы, как я понял по их игре с Францией, соперник сильный. Эта команда, думаю, способна побороться и с нами, и с Финляндией, за второе место.

В сентябре сборную Украины ждут очень серьезные поединки, и нам нужно будет брать свое по максимуму. Считаю, что и в мартовских встречах "сине-желтые", если бы в строю были Ярмоленко, Цыганков и Беседин, взяли бы больше очков. Остается надеяться, что осенью мы сыграем в сильнейшем составе и отвоюем второе место в группе", – сказал Буряк в комментарии изданию Footboom.

Напомним, после трех матчей в активе сборной Украины три очка. В группе D подопечные Шевченко занимают второе место и отстают от Франции уже на 4 пункта.

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