"Мне понравился первый тайм. Сборная Грузии еще раз доказала, что это хорошая команда, организованная, с качественным контролем мяча. Украина, в свою очередь, продемонстрировала высокую самоотдачу в обороне, вопросов к этому вообще никаких нет, все было на уровне.

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Особенно хочу выделить игру Забарного – это наш бриллиант. И первый тайм получился настолько хорошим для нас благодаря именно Забарному. Одну из лучших игр провел Мудрик, который держал в напряжении соперников на протяжении всего поединка. Защитную миссию пришлось выполнять в полном объеме всем, в том числе и Шапаренко с Бражко.

В атаке было сложно. Довбик долго лечился и мало тренировался перед этой игрой. Тем более Артем – зависимый нападающий, его нужно обслуживать, хорошие фланговые передачи ему нужны. Что такое отсутствие игровой практики, знаю по собственному опыту. 10 дней без футбола – это очень ощутимо. Довбик выглядел, как обычно, пытался зацепиться за мяч, и, понятно, был под значительным давлением. Учитывая его состояние, конечно, что было тяжело. Вспомните, как даже Андрей Шевченко, когда выбывал из игры на 10 дней, потом был непохожим на себя.

Заслужила ли наша команда свой гол? Безусловно. Свою роль сыграла скорость Мудрика. После опасного прострела Михаила грузинский защитник не видел, куда отбивает мяч, который залетел в сетку ворот Мамардашвили. Контратаки сборной Украины были опасными на протяжении всего поединка.

Думаю, не стоит ожидать, что мы будем обыгрывать, или должны обыгрывать, всех подряд... Надо двигаться по дистанции шаг за шагом – от матча к матчу", – сказал Буряк в комментарии FootBoom.

Напомним, за тур до финиша Украина с 5-ю пунктами занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы В1. В последнем матче команда Реброва сыграет с Албанией, которая накануне разошлась миром с Чехией (0:0).

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