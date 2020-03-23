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Буряк выделил четырех игроков, которых Динамо должно вернуть из аренд

07:30 128 Читати українською
Буряк выделил четырех игроков, которых Динамо должно вернуть из аренд
Владислав Супряга/ Сайт СК Днепр-1

Легенда Динамо Леонид Буряк поделился мыслями о приоритетах клуба в работе с молодежью.

"Если клубы берут в аренду футболистов, они должны дать им разрешение играть против своих команд. Мы отдали их в аренду и мы воочию хотим посмотреть, что у них изменилось. В этом и есть смысл аренды.

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Приятно удивлен развитием Леднева. Думаю, это будущий игрок основного состава Динамо. То же касается Тымчика, Супряги, Булецы – они растут. То, что я вижу, эти футболисты уже могут играть в основном составе бело-синих", – заверил Буряк в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, Тымчик и Леднев выступают в аренде за Зарю, а Супряга и Булеца сезон 2019/20 проводят в СК Днепр-1.

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Динамо Киев Динамо Киев Леонид Буряк Сергей Булеца Сергей Булеца Богдан Леднев Богдан Леднев Александр Тымчик Александр Тымчик Владислав Супряга Владислав Супряга
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