Буряк выделил четырех игроков, которых Динамо должно вернуть из аренд

Легенда Динамо Леонид Буряк поделился мыслями о приоритетах клуба в работе с молодежью.

"Если клубы берут в аренду футболистов, они должны дать им разрешение играть против своих команд. Мы отдали их в аренду и мы воочию хотим посмотреть, что у них изменилось. В этом и есть смысл аренды.

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Приятно удивлен развитием Леднева. Думаю, это будущий игрок основного состава Динамо. То же касается Тымчика, Супряги, Булецы – они растут. То, что я вижу, эти футболисты уже могут играть в основном составе бело-синих", – заверил Буряк в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, Тымчик и Леднев выступают в аренде за Зарю, а Супряга и Булеца сезон 2019/20 проводят в СК Днепр-1.

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