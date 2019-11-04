toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ

Буряк уничтожил арбитра Абдулу за удаление Сидорчука в матче против Львова – легенда киевлян не верит в помощь VAR

18:53 123 Читати українською
Буряк уничтожил арбитра Абдулу за удаление Сидорчука в матче против Львова – легенда киевлян не верит в помощь VAR
Сергей Сидорчук / Футбол 24

Бывший игрок и тренер Динамо Леонид Буряк прокомментировал действия рефери Анатолия Абдулы в матче 13 тура УПЛ между киевлянами и Львовом.

11’ Николай Шапаренко
30’ Виктор Цыганков
35’ Сергей Сидорчук
82’ Артем Беседин
90+1’ Денис Попов
 
11’ Николай Шапаренко
30’ Виктор Цыганков
35’ Сергей Сидорчук
82’ Артем Беседин
90+1’ Денис Попов

"Удаление Сидорчука? Спросите арбитра, как за такое можно давать желтые карточки. В такой домашней игре. Посмотрите чемпионаты Англии, Италии, Испании, как люди борются и за что им дают предупреждения. Судейский комитет еще можно спросить, за что игроки желтые карточки получают .

Динамо – Львов – 4:0 – видео голов и обзор матча

Кого интересует, помог бы VAR или нет. Нужен миллион, чтобы установить машину с оборудованием. Для чего, для какой цели? Забили не пять голов, а четыре. Что это изменило? Пусть они для начала разберутся с командами, которые не играют: где Одесса, Запорожье, Кривой Рог, Ужгород? Они VAR внедряют. Для чего? Чтобы на Коваленко смотреть?" – сказал Буряк в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, из-за удаления в игре против Львова Сергей Сидорчук пропустит следующий тур УПЛ, в котором киевляне встретятся с донецким Шахтером.

"У меншості грало не Динамо, а Львів": чому Сидорчук покарав самого себе, а Шахтар не пробачає помилок

blog_ava
"У меншості грало не Динамо, а Львів": чому Сидорчук покарав самого себе, а Шахтар не пробачає помилок
14:30
482
Теги
Динамо Киев - Львов Леонид Буряк Арбитры Анатолій Абдула Видеоассистент арбитра (VAR) Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
12
мин
СПАЛ
21:45
Сампдория
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук