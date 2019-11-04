Буряк уничтожил арбитра Абдулу за удаление Сидорчука в матче против Львова – легенда киевлян не верит в помощь VAR

Бывший игрок и тренер Динамо Леонид Буряк прокомментировал действия рефери Анатолия Абдулы в матче 13 тура УПЛ между киевлянами и Львовом.

"Удаление Сидорчука? Спросите арбитра, как за такое можно давать желтые карточки. В такой домашней игре. Посмотрите чемпионаты Англии, Италии, Испании, как люди борются и за что им дают предупреждения. Судейский комитет еще можно спросить, за что игроки желтые карточки получают .

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Кого интересует, помог бы VAR или нет. Нужен миллион, чтобы установить машину с оборудованием. Для чего, для какой цели? Забили не пять голов, а четыре. Что это изменило? Пусть они для начала разберутся с командами, которые не играют: где Одесса, Запорожье, Кривой Рог, Ужгород? Они VAR внедряют. Для чего? Чтобы на Коваленко смотреть?" – сказал Буряк в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, из-за удаления в игре против Львова Сергей Сидорчук пропустит следующий тур УПЛ, в котором киевляне встретятся с донецким Шахтером.

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