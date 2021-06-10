Новым спортивным директором Динамо станет Леонид Буряк, сообщает Meta Ratings.

Суркис раскрыл мотивы перехода Михайличенко на работу в УАФ

После ухода Алексея Михайличенко фаворитом на должность был Владимир Бессонов, который в свое время уже исполнял обязанности спортдира (после того, как Михайличенко в августе 2019 года возглавил Динамо). Однако впоследствии клуб рассмотрел еще несколько кандидатур и остановил свой выбор на 67-летнем Буряке, ранее работавшем на этой должности.

Напомним, Михайличенко после ухода из Динамо занял должность вице-президента Украинской ассоциации футбола.

Де Дзербі у Шахтарі ненадовго: конкуренція з Луческу, кілька тривожних моментів і останній шанс для Коноплянки