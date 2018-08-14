Буряк: Славии на выезде играть еще лучше, чем дома

Бывший тренер Динамо Леонид Буряк оценил шансы Динамо в матче против Славии.

"Трудно сказать, как может сложиться матч. Как ни странно, Славии на выезде играть еще лучше, чем дома.

Есть игроки, которые грамотно обороняются, есть высокорослые футболисты, которые используют свое преимущество в росте. В любом случае, как бы Динамо не сыграло в Праге, крапку все равно нужно ставить в Киеве.

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Думаю, что поддержка родных трибун будет ощутимой и придет много болельщиков. Домашние матчи обязывают выигрывать. Нужно вести игру и реализовывать свои моменты. Если смотреть на преимущество в процентном отношении, то Динамо является фаворитом второго матча", – цитирует Буряка издание 1927.kiev.

Напомним, ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия состоится 14 августа, начало в 19:30. Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1.

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