Буряк рассказал о негативных моментах в украинском футболе

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился мыслями относительно плачевной ситуации в УПЛ.

"Негативных моментов в украинском футболе миллион. Люди вообще не ходят на футбол! А для кого играть? Олимпик в Киеве играет – 200 человек на стадионе. Денег нет, фамилий нет.

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Футболисты Шахтера, Динамо и футболисты Олимпика, Черноморца выполняют одну и ту же работу, тренируются. Только одни не могут получить и тысячу долларов, а другие получают такие большие деньги. Как так может быть?

Наши команды не защищены. Перед заявкой на УПЛ нужно принести квитанцию ​​из банка, что у тебя есть 5 млн на счету, что зарплата будет вовремя, что будет транспорт, стабильность. Кроме Динамо и Шахтера никто не может это обеспечить", – сказал Буряк в интервью Stargorod Sport.

Напомним, легендарный динамовец в свое время имел опыт тренерской работы и с грандами украинского футбола (Динамо) и с середняками (Черноморец, Александрия)

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