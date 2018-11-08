Буряк рассказал, чего не хватает Динамо для борьбы за высокие места в Лиге Европы и чемпионство в УПЛ

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк оценил шансы команд накануне матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы между Динамо и Ренном.

"На мой взгляд, игра Динамо сейчас стабилизировалась, а в Лиге Европы матч с Ренном будет очень важным в плане борьбы за выход из группы.

Динамо – Ренн: анонс матча Лиги Европы

В случае успешного результата, выход из группы будет фактически гарантирован. Надо решать этот вопрос в домашней игре, потому что потом будет сложный выезд в Астану, где искусственное поле и приличная разница во времени с Украиной.

Вербич замечательный футболист, но позиция форварда – не его место. Динамо нужно еще 5-6 таких футболистов, чтобы претендовать на высокие достижения в Лиге Европы и чемпионство в Премьер-лиге. Однако, задачу выйти из группы никто не отменяет и для Динамо матч с Ренном будет ключевым в этой борьбе", – цитирует Буряка Zbirna.com.

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