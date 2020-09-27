"Динамо было фаворитом дуэли с Гентом и является им после матча в Бельгии. Киевляне в первом матче достигли достаточно убедительного результата, победив на выезде со счетом 1:2. Но есть вторая игра. Тренер Гента говорит, что с Динамо можно играть, и его команда это докажет. Сейчас тренерский штаб киевлян должен построить тактику так, чтобы достичь результата и попасть в основную сетку Лиги чемпионов.

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Как сказал президент киевского клуба, Динамо, конечно, нужно улучшать игру. С Гентом второй тайм киевляне лучше провели. Однако в команде есть исполнители, которые должны играть получше и сделать хорошую картинку для болельщиков. Сейчас у Динамо есть проблемы, но есть и результат. Но, знаете, пусть с такой же плохой игрой киевляне выиграют Лигу чемпионов. Нет вопросов.

Нужно понимать, что есть объективные причины. Только несколько туров сыграли, много травмированных футболистов. В непростой ситуации Луческу принял Динамо. У команды много проблем. Но посмотрим, как оно будет", – цитирует Буряка Sport.ua.

Напомним, уже 29 сентября Динамо примет Гент в ответном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Поединок стартует в 22:00. Матч в Бельгии завершился победой киевлян со счетом 2:1.

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