Легенда Динамо Леонид Буряк получил в киевском клубе новую должность, сообщает Meta Ratings.

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68-летний специалист официально будет советником президента клуба Игоря Суркиса. Буряка введут в штат сотрудников Динамо – он будет отвечать за спортивный вектор развития клуба. При этом прославленный в прошлом футболист и тренер будет оставаться бренд-амбассадором киевского клуба, продвигая марку Динамо как в Украине, так и на международной арене.

К слову, Резо Чохонелидзе продолжит занимать должность спортивного директора клуба.

Напомним, Буряк выступал за Динамо с 1973 по 1984 годы, а в 2005-м тренировал столичную команду.

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