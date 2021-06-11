Буряк отреагировал на возможное назначение на должность спортивного директора Динамо
17:09 - Читати українською
Легендарный экс-игрок Динамо Леонид Буряк лаконично прокомментировал информацию о возможной работе в киевском клубе.
Ранее сообщалось, что после ухода Алексея Михайличенко с должности спортивного директора Динамо, киевляне остановили свой выбор на легенде клуба – Леониде Буряке.
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"Когда будет официальное сообщение, тогда и поговорим", – ответил Буряк в комментарии meta-ratings. Отметим, что ранее фаворитом на должность называли Владимира Бессонова.
Напомним, Михайличенко после ухода из Динамо занял должность вице-президента Украинской ассоциации футбола.
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