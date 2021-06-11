Легендарный экс-игрок Динамо Леонид Буряк лаконично прокомментировал информацию о возможной работе в киевском клубе.

Ранее сообщалось, что после ухода Алексея Михайличенко с должности спортивного директора Динамо, киевляне остановили свой выбор на легенде клуба – Леониде Буряке.

Буряк станет спортивным директором Динамо, – СМИ

"Когда будет официальное сообщение, тогда и поговорим", – ответил Буряк в комментарии meta-ratings. Отметим, что ранее фаворитом на должность называли Владимира Бессонова.

Напомним, Михайличенко после ухода из Динамо занял должность вице-президента Украинской ассоциации футбола.

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