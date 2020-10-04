"Для Динамо жребий хороший. Киевская команда давно не играла в Лиге чемпионов. Поэтому футболистам будет интересно сыграть на этом уровне. Всем нам интересно будет посмотреть, в каком состоянии находится команда и все игроки.

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Также для киевского клуба это хорошо, потому что, возможно, к тому времени на стадион уже будут допущены зрители. Для Динамо это плюс и в финансовом плане, и в других аспектах. Поэтому жеребьевка очень хорошая.

Отдельно у нас стоят топовые клубы: Барселона, Реал, Бавария, Манчестер Сити. Однако Динамо раньше на равных играло с такими командами, как Бавария. Мы в еврокубках обыгрывали мюнхенцев и побеждали другие именитые клубы. Для нас тогда все было в диковинку, но мы играли и выигрывали. Самое главное, чтобы все мы понимали, что это уже успех, что мы вышли в Лигу чемпионов.

Приезд в Киев Роналду, Месси и Реброва придаст эмоциональности этой еврокубковой кампании. В конце концов, любую группу Лиги чемпионов возьмите и там любая игра будет знаковой. Но то, что два лучших футболиста мира будут в Киеве – это хорошо. Поэтому это очень хорошая жеребьевка", – сказал Буряк в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, Динамо попало в группу G, где его соперниками станут Барселона, Ювентус и Ференцварош.

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