Буряк объяснил, что необходимо талантам Динамо для достижения успеха

Легендарный полузащитник Динамо Леонид Буряк раскрыл секрет успешной футбольной карьеры.

"Если ты полностью посвящаешь себя футболу, нужно было пахать. Но это того стоит. Зритель ходил на Динамо. Как можно играть спустя рукава, когда в Киев приезжает аутсайдер чемпионата, а на стадион приходит почти 90 тысяч зрителей.

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При этом футболистам никто не отменял премий и всевозможных бонусов. Финансовую составляющую, конечно, нельзя сравнить с нынешней, но и тогда нас не обижали. Однако, эти блага были на втором месте. Главной была жажда победы.

У того же Динамо много талантливой молодежи, но ребятам нужно терпеть и работать. При этом очень важна командная готовность, иначе в достижении лучших игры и результата, никакой талант не поможет", – сказал Буряк в интервью Команда1.

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