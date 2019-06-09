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Буряк: Если бы Динамо пригласило иностранного тренера, то пол-Украины работало бы на его контракт

21:02 113 Читати українською
Буряк: Если бы Динамо пригласило иностранного тренера, то пол-Украины работало бы на его контракт
Леонид Буряк / Фото из соцсетей

Экс-наставник Динамо Леонид Буряк прокомментировал продление киевлянами контракта с Александром Хацкевичем.

"Считаю, что продление контракта с Александром Хацкевичем сейчас является лучшим вариантом для Динамо. Если придет новый тренер, который будет гарантировать выход в Лигу чемпионов, то можно о чем-то говорить. А подписывать контракт с новым тренером и полагаться на получится или не получится – это не серьезно.

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Иностранный тренер, который из себя что-то представляет, просто так сюда не пойдет и пол-Украины будет работать на его контракт. И ни один тренер не даст гарантий успешных выступлений.

Александр Николаевич уже проработал в Динамо длительное время, есть связи в команде. В период летнего межсезонья киевляне проведут селекцию и нивелируют преимущество Шахтера", – цитирует Буряка 1927.kiev.ua.

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Леонид Буряк Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев Динамо Киев
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