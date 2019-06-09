Буряк: Если бы Динамо пригласило иностранного тренера, то пол-Украины работало бы на его контракт

Экс-наставник Динамо Леонид Буряк прокомментировал продление киевлянами контракта с Александром Хацкевичем.

"Считаю, что продление контракта с Александром Хацкевичем сейчас является лучшим вариантом для Динамо. Если придет новый тренер, который будет гарантировать выход в Лигу чемпионов, то можно о чем-то говорить. А подписывать контракт с новым тренером и полагаться на получится или не получится – это не серьезно.

Хацкевич: Цель Динамо неизменна – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины

Иностранный тренер, который из себя что-то представляет, просто так сюда не пойдет и пол-Украины будет работать на его контракт. И ни один тренер не даст гарантий успешных выступлений.

Александр Николаевич уже проработал в Динамо длительное время, есть связи в команде. В период летнего межсезонья киевляне проведут селекцию и нивелируют преимущество Шахтера", – цитирует Буряка 1927.kiev.ua.

Хацкевич продовжив контракт з Динамо – плюси та мінуси роботи тренера за два роки у Києві