Буряк: Динамо играло с Мальме на истерике – игроки себя насиловали

Экс-наставник Динамо Леонид Буряк прокомментировал игру киевлян в первом матче группового этапа Лиги Европы против Мальме (1:0).

"Масса желания, сумасшедшая самоотдача, и игра немного лучше, чем с Десной, – вот что я увидел в Киеве. Но времени, чтобы восстановить тот уровень, который был, у "бело-синих" крайне мало.

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Без игры в Лигу чемпионов не попадешь, и Динамо осталось за бортом этого турнира. В Лиге Европы киевлянам все-таки немного проще, ведь Мальме им явно по зубам. Думаю, что и Копенгаген того же уровня. Считаю, что и в Лиге Европы перед Динамо нужно ставить серьезные задачи. По ходу стабилизировать состав и пытаться достичь чего-то существенного.

С Мальме команда Михайличенко играла на истерике, и это отняло много сил. Вербич, Цыганков, Буяльский и Шепелев – все набегались, все себя буквально насиловали. Не знаю, насколько массовым будет изменение состава в следующем туре УПЛ, но без него не обойтись", – цитирует Буряка Команда 1.

Напомним, следующий матч киевляне проведут против Ворсклы 22 сентября.

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