Бывший тренер Динамо и сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал свои ожидания от матча украинских грандов в 9-м туре УПЛ.

"Жду зрелища! И Динамо, и Шахтер обезглавлены в определенной степени. Обе команды будут не в оптимальных составах. Думаю, будет интересная игра.

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Я хочу увидеть такое дерби, которое было раньше. В последнее время это были не те матчи в плане зрелищности. А хочется праздника и качественной игры. Хотя даже когда матчи со зрителями были, интерес к украинскому Классическому пропал. Ранее по 50-60 тысяч ходило на Динамо – Шахтер. А в последнее время приходило 8-10 тысяч.

В плане интриги все осталось, но люди стали относиться к этому несколько иначе. Может, другие проблемы у людей. Плюс, сейчас еще не пускают на стадионы. Поэтому дерби превратилось в товарищескую игру", – цитирует Буряка Sport.ua.

Напомним, первое Классическое в текущем сезоне состоится уже сегодня, 8 ноября. Начало матча в 17:00.

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