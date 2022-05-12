"Европа и мир очень серьезно поддерживают нас. Думаю, деньги для страны, которые зарабатывают в благотворительном турне Динамо и Шахтер, не смогла бы заработать ни одна команда в других видах спорта. Кроме того, они пребывают в игровом ритме и удерживают футболистов в тонусе.

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Каким будет украинский футбол после нашей победы? Конечно, таким, как раньше, он уже не будет. Все мы надеемся на скорейшее прекращение войны, но никто не знает, когда это произойдет. И все команды, начиная от Динамо и Шахтера, и заканчивая представителями Первой и Второй лиг, столкнутся с массой проблем и будут нуждаться в финансовой помощи.

В последние годы украинские клубы не показывали серьезных результатов в еврокубках. На столь высоком уровне желание – это не самое главное, там на первый план выходят мастерство, кондиции футболистов, рейтинг страны.

Но мы – футбольная нация, и я уверен, что впоследствии новое поколение вырастет у профессиональных футболистов, и Украина будет занимать высокие места. Еще в наше время соперники опасались ехать в гости к украинским командам – Динамо, Шахтеру, Металлисту. У нас всегда было много хороших команд. Так что я с оптимизмом смотрю в будущее и жду информацию о том, что война закончилась", – поделился Буряк в комментарии официальному сайту Динамо.

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