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Буряк: Было бы понятно, если бы Словакии уступила молодежь, но играли опытные исполнители

09:05 90 Читати українською
Буряк: Было бы понятно, если бы Словакии уступила молодежь, но играли опытные исполнители
Леонид Буряк / Фото: соцсети

Бывший наставник сборной Украины Леонид Буряк поделился впечатлениями от матча "желто-синих" против Словакии.

"Это не лучшая игра сборной Украины, не наш день. У подопечных Шевченко, конечно, не было мотивации, но все же им необходимо помнить, что это сборная страны! Словакия – неплохая команда, однако она по зубам нашей команде.

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Как только ознакомился с составом, сразу подумал: какая же это ротация? Столько молодежи сидело на скамейке, и что? Где она? В старте вышел только Борячук, но он тоже не мальчик... Хотелось увидеть в деле Петряка, Макаренко, но они так и не вышли. А в целом, сборная Украины держала мяч в центре поля, однако моменты почти не создавала.

Будет, конечно, разбор этого матча, претензии. Ведь нас убедили, что мы увидим в деле молодежь, а получилось по-другому. Ладно, если бы так оступились молодые футболисты. Мы бы согласились, что им еще рано на подобном уровне бороться. Но играли-то опытные исполнители...", – цитирует Буряка портал Команда 1.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
Матч окончен
4 : 1
Украина
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Сборная Украины Украина Украина Словакия - Украина Леонид Буряк
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