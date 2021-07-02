"Украину ждет непростая игра с Англией. Если говорить о составе англичан, то в матче с Германией 3-4 достаточно сильных игрока сидели в запасе. Но их не поставили в состав только по той причине, что они очень плохо обороняются. Но на атаку эти футболисты играют очень сильно.

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Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть. Наши футболисты немного "подсели" после Австрии, время прошло, и они возобновились, разгрузились. Я думаю, к матчу с англичанами украинская команда должна подойти в хорошем состоянии. Но с Англией будет очень сложно играть. Это сильная команда. Это не Швеция или Австрия. Зинченко же сказал, что запас Англии стоит столько, сколько вся сборная Украины", – цитирует Буряка FootBoom.

Заметим, поединок сборной Украины с "Тремя львами" за путевку в полуфинал чемпионата Европы состоится уже завтра, 3 июля, в Риме. Стартовый свисток на Стадио Олимпико прозвучит в 22:00.

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