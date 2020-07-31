Бурда вынужден тренироваться по индивидуальной программе

Центрбек "бело-синих" тренируется отдельно от партнеров, сообщает официальный сайт клуба.

Динамо вышло из отпуска – первая группа игроков прошла плановое медобследование

Накануне Мирча Луческу провел первую тренировку в Динамо. В занятии приняли участие 22 полевых игрока и четверо голкиперов. В свою очередь Бурда занимался индивидуально. Сроки возвращения защитника к командным тренировкам пока неизвестны. Бурда лишь в июле вернулся на поле после тяжелой травмы колена, однако он пропустил последний матч минувшего сезона из-за повреждения.

Всего в кампании 2019/20 Никита Бурда провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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