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Бурда вынужден тренироваться по индивидуальной программе

08:25 - Читати українською
Бурда вынужден тренироваться по индивидуальной программе
Никита Бурда / ФК Динамо

Ведущий защитник киевского Динамо Никита Бурда не готов заниматься с основной группой игроков первой команды.

Центрбек "бело-синих" тренируется отдельно от партнеров, сообщает официальный сайт клуба.

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Накануне Мирча Луческу провел первую тренировку в Динамо. В занятии приняли участие 22 полевых игрока и четверо голкиперов. В свою очередь Бурда занимался индивидуально. Сроки возвращения защитника к командным тренировкам пока неизвестны. Бурда лишь в июле вернулся на поле после тяжелой травмы колена, однако он пропустил последний матч минувшего сезона из-за повреждения.

Всего в кампании 2019/20 Никита Бурда провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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