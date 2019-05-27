Бурда: В раздевалке получили по заслугам, поэтому второй тайм у Динамо получился более удачным

Защитник Динамо Никита Бурда поделился впечатлениями после матча 31-го тура УПЛ против ФК Львов (2:1).

"Выиграли и хорошо. Вырвали эту победу. А так, по игре – очень трудно. У нас вообще со Львовом очень тяжелые игры. И первый тайм, конечно, мы не очень хорошо играли. В перерыве сделали некоторые коррективы и второй тайм провели уже более собрано. Появилось больше моментов.

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Что сказали тренеры в раздевалке в перерыве? Пусть это останется в раздевалке. Мы немного получили по заслугам. Поэтому второй тайм и получился более удачным.

Мы играем за Динамо Киев! У нас сейчас очень много молодых ребят, и для каждого было главной мечтой здесь играть. О какой еще мотивации может идти речь? Настроение нормальное, хотя конечно, потому, что не мы чемпионы, оно не шикарное.

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Капитанская повязка? Конечно, это очень большая ответственность. Я и не ожидал, что сегодня буду капитаном. Благодарен, что мне доверили, переживал, конечно. И очень горд", – цитирует Бурду Dynamo.kiev.ua.