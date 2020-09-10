Никите Бурде была проведена успешная операция на ахилловом сухожилие, сообщает официальный сайт Динамо. Самочувствие динамовца в норме.

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Оперативное вмешательство выполнялось малоинвазивным методом в клинике Мюнхена – там футболист находится вместе с клубным врачом. Возвращение Бурды в Украину планируется в понедельник, 14 сентября.

Напомним, Никита не смог завершить матч и покинул поле с помощью своих партнеров в первом тайме спарринга с Колосом (1:0). Для восстановления игроку понадобится около 6 месяцев.

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