Защитник киевского Динамо Никита Бурда занимается на базе бельгийского Андерлехта, за который играет Евгений Макаренко.

Футбольный агент Иван Пироженко на своей странице в Фейсбук сообщил, что защитник Динамо Никита Бурда занимается на базе Андерлехта, в составе которого есть украинец Евгений Макаренко.

Недавно Бурда подписал новый контракт с киевлянами до 2022 года, а также дебютировал за сборную Украины.

"Когда все отдыхают, мы готовимся к предстоящему сезону... У нас на него большие планы. Никита Бурда проходит индивидуальную программу на базе Андерлехта. WE NEVER GIVE UP", – написал Пироженко.