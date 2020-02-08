Бурда спрогнозировал, когда сможет вернуться на поле

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал о своем восстановлении после травмы.

"4 февраля – четыре месяца с момента операции. Восстановление идет по графику, но это крайне тяжелая травма, и спешить с возвращением на поле нежелательно. Обычно восстановление после разрыва "крестов" занимает 5-6 месяцев. Надеюсь, к концу нашего чемпионата буду полностью здоров. Я мечтаю поехать на Евро-2020.

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У меня это первый разрыв "крестов". Ранее были проблемы с паховыми кольцами и с другим коленом – повреждение собственной связки надколенника. Я много размышлял, почему меня преследуют различные травмы. Видимо, все идет от индивидуальных особенностей организма, генетики. У кого-то за карьеру минимальное количество травм, а кто-то постоянно мучается и потом его "хрустальным" называют. К сожалению, у меня есть склонность к травмам", – цитирует Бурду Dynamo.kiev.ua со ссылкой на еженедельник "Футбол".

Напомним, Бурда получил травму в конце сентября 2019 года в матче против Ворсклы. Защитник травмировал коленный сустав и был прооперирован.

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