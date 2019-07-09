Бурда: Спаринг против Олимпиакоса был приближен к официальному матчу

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал поединок с греческим Олимпиакосом, а также рассказал о подготовке к новому сезону.

"Считаю, что это был хороший матч. Для греков это последняя игра перед началом сезона. Мы также готовимся по своему плану.

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Конечно, было много ошибок неоправданных. Но мы только начинаем набирать форму. Думаю, с каждым матчем и тренировкой будем улучшать свою игру. К началу сезона подойдем полностью готовыми.

Конечно, матч против Олимпиакоса отличался от игр в Лиге Европы. Но если говорить о товарищеский поединок, то он был приближен к официальному. И соперник хорошего уровня, и погода благоприятная была. Настраивались на победу и провели хорошую игру.

Кадири? Мы к нему привыкаем, он – к нам. Хорошо, что он приехал на сборы. Думаю, к началу сезона мы найдем общий язык и взаимопонимание на поле. Особенности взаимодействия с ним? Каждый футболист - индивидуальность", – рассказал Бурда в комментарии официальному сайту Динамо.

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