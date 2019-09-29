toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - СК ДНЕПР-1 АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Бурда сообщил, когда едет на операцию

20:16 135 Читати українською
Бурда сообщил, когда едет на операцию
Никита Бурда / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал, когда он отправится на операцию на колене.

"Во вторник еду на операцию. Пока это все, что знаю. Когда хирург откроет колено, тогда будет известен диагноз. Это точно что-то со связками", – сказал Бурда FootballHub.

Динамо – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, защитник Динамо получил травму в матче 8 тура УПЛ против полтавской Ворсклы (5:0) и вынужден перенести операцию.

Динамо сейчас находится на 3 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 17 очков. Столько же имеет вторая Десна, но у черниговцев преимущество по очным встречам.

Динамо легко било Днепр-1 – первая домашняя победа за 4 месяца

blog_ava
"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія Шевченка
11:00
854
Теги
Видеоновости Динамо Киев Динамо Киев Никита Бурда Никита Бурда
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
39
мин
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук