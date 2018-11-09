Бурда: Шапаренко сейчас на волне хайпа

Защитник Динамо Никита Бурда прокомментировал игру Николая Шапаренко, который сам смешно избежал общения с прессой в микст-зоне вместе с Виктором Цыганковым, быстро пробежав и сделав своеобразный "крюк" со своим фирменным капюшоном на голове.

"Форма Шапаренко? Хочется ему только пожелать, чтобы он не останавливался и только прогрессировал. Меньше, конечно, читать прессы, потому что могут перехвалить. Он сейчас на волне хайпа такого.

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Какой результат устроит в Астане? Победа, по-другому и быть не должно. С перестройкой на чемпионат проблем не будет. Мы уже привыкли к такому графику.

Я занимаюсь боксом и буду ли болеть за Усика? Я думаю, что вся Украина будет болеть. А я так, несколько раз ходил только на бокс. Кто самый большой фанат бокса в команде? Пожалуй, Сидорчук. Он просто за всем следит", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов после матча с Ренном.

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